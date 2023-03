Dla jednych to kawałek blaszki, a dla innych prawdziwy skarb. Poznajcie Damiana z Krakowa, który kolekcjonuje przypinki drużyn piłkarskich

Miłośnik przypinek tłumaczy, że z tworzeniem kolekcji jest jak z tatuażem. Na początku chce się mieć jeden, a później apetyty rośnie.

- Człowiek się nie obejrzy, a tu nagle zbiór urasta do setek egzemplarzy. To wciąga. Można poznać wiele ciekawych osób i odwiedzić miejsca, do których normalnie nigdy człowiek by się nie wybrał. Dzięki mojej pasji mam możliwość odwiedzania siedzib klubów piłkarskich niższych lig - dodaje kolekcjoner.