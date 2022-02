Dilerzy z Krakowa robili interesy z gangiem motocyklowym ze Szwecji. Amfetamina w płynie w butelkach po piwie

Przed krakowskim sądem toczy się kilka spraw związanych z gangiem, który działał od 2016 r. i wpadł na oryginalny pomysł, by z Polski do Szwecji przemycać płynną amfetaminę w zakapslowanych butelkach po piwie, tam ją przerabiać na proszek i sprzedawać kontrahentom z gangu motocyklowego Hells Angels. Polacy z Krakowa i Katowic opracowali plan przemytu i narkotyki w płynie były szmuglowane promem do Szwecji. W autach przewożących płynną amfetaminę były też zwykłe alkohole. Pretekstem do wyjazdów do Szwecji było otwarcie tam filii polskiej firmy budowlanej.

Jednym z uczestników takich wyjazdów był Cezary K., ale choć krakowski sąd przyjął, że mężczyzna był członkiem gangu, to nie wiedział, że inni uczestnicy wyjazdu transportują w drugim aucie nielegalne substancje psychotropowe. To typowe w grupach przestępczych, że nie wszyscy są wtajemniczeni w całość nielegalnego procederu.