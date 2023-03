Dezerter gra punka już ponad czterdzieści lat. Legendarna grupa wystąpi w niedzielę 12 marca w krakowskim klubie Forty Kleparz

Dezerter to polski zespół punkowy, który powstał w maju 1981 r. w Warszawie. Grupa przyjęła prowokacyjną wówczas nazwę SS-20 (pochodzącą od radzieckich rakiet z głowicami nuklearnymi), którą była zmuszona zmienić w okresie stanu wojennego. Już jako Dezerter zespół nagrał swój pierwszy singiel „Ku przyszłości” (1983), który stał się sensacją na ówczesnej rockowej scenie.

Rok 1987 przyniósł wydanie w USA przez amerykański zine "Maximum Rock'n'Roll" pierwszej długogrającej płyty Dezertera – „Underground Out Of Poland” oraz pierwszej (ocenzurowanej) płyty w kraju – „Kolaboracja”. Rok 1989 to kolejny album – „Kolaboracja II”, a 1990 – „Wszyscy przeciwko wszystkim” (wydany w Polsce i we Francji) oraz dwumiesięczna trasa po Europie Zachodniej (Szwajcaria, Niemcy, Francja, Holandia) i Japonii.