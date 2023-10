Derby oldbojów na remis, ale mistrzostwo Krakowa dla Wisły

Najważniejszy był jednak mecz derbowy, do którego oba zespoły podeszły bardzo poważnie. Miał on zostać rozegrany już tydzień wcześniej, ale z racji awarii kanalizacji na obiekcie przy ul. Wielickiej, trzeba go było przełożyć. W końcu jednak odwieczni rywali zagrali. Od wielkich nazwisk krakowskiego futbolu aż roiło się na boisku z obu stron. Z jednej strony wśród gospodarzy m.in.: Cabaj, Zegarek, Hajduk, Powroźnik czy Bagnicki. Z drugiej strony barykady natomiast m.in.: Głowacki, Wasilewski, bracia Paweł i Piotr Brożkowie, Peszko, Boguski, ale też przedstawiciele nieco starszego pokolenia czyli Matyja, Marzec, Czerwiec. Na boisku nie było taryfy ulgowej, nikt nie odpuszczał, a raz za razem kości trzeszczały.

Od początku mecz toczył się na naprawdę wysokim poziomie. Boisko przy ul. Wielickiej o sztucznej nawierzchni, lekko zwilżonej wieczorową porą sprawiło, że można był podziwiać wciąż bardzo wysokie umiejętności technicznie piłkarzy, którzy kiedyś czarowali nimi na ligowych boiskach.