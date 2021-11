Derby Krakowa. Wisła z Cracovią wreszcie przy pełnych trybunach

Atmosfera niedzielnych derbów zapowiada się gorąca. Organizatorzy spodziewają się, ok. 25 tysięcy widzów, czyli blisko kompletu, który w tym przypadku wyniósłby ok. 27 tysięcy, bo w związku z obecnością tysięcznej grupy kibiców Cracovii, konieczne było wytyczenie tzw. buforu pomiędzy fanami obu drużyn. Warto w tym miejscy dodać, że kibice „Pasów” na stadionie Wisły pojawią się pierwszy raz od mara 2019 roku. Później już tutaj nie gościli, bo albo mieli karę, albo w ogóle nikt nie wchodził na stadion z przyczyn pandemicznych.

Jaki poziom krakowski derbów?

Doping, cała otoczka derbów to jedno, ale warto również, żeby obie drużyny zagrały dobry mecz. Patrząc na ich ostatnie dokonania, to jeśli mamy być szczerzy, trudno spodziewać się wielkiego widowiska. Raczej tradycyjnej, derbowej walki. Tym bardziej, że zarówno gospodarze jak i goście potrzebują punktów, żeby ugruntować swoje miejsce w środku ligowej tabeli. Na razie nieco lepiej wygląda w niej Cracovia, która wyprzedza jednak Wisłę o zaledwie trzy punkty. W obu drużynach nie było też w ostatnim czasie wielu powodów do radości. Wisła przegrała w lidze dwa mecze, nie strzeliła w nich nawet jednej bramki, a straciła aż siedem. Cracovia z kolei na własnym stadionie przegrała 1:2 z Radomiakiem. Przy ul. Reymonta powody do poprawy nastrojów przyniósł jednak w tygodniu mecz Pucharu Polski, w który „Biała Gwiazda” pokonała w Tychach GKS 3:1. Trener Adrian Gula wierzy zatem, że będzie to dla jego drużyny pozytywny impuls, a w derbach Wisła pójdzie za ciosem.