Derby Krakowa. Grali dla Cracovii, grali dla Wisły i wszyscy byli zadowoleni. Dzisiaj to nierealne?

Na początku trzeciej dekady XXI wieku jeśli pomiędzy władzami obu klubów są jakiekolwiek relacje, to co najwyżej bardzo formalne, a częściej opierające się na wbijaniu szpilek, złośliwościach większych i mniejszych. W tym tekście nie będziemy na siłę udowadniać, że Cracovia i Wisła kiedyś żyły w jakiejś wielkiej przyjaźni. Nie, to byłoby mocne nadużycie. Potrafiły się jednak dogadywać m.in. na sportowym polu. Świadczą o tym transfery pomiędzy tymi klubami, na czym korzystały obie strony. Świadczy o tym również fakt, że piłkarze po wojażach wracali do Krakowa nie do tego klubu, z którego wyjeżdżali i nie mieli z tego tytułu najmniejszych problemów.

Reymanowie po obu stronach Błoń

Jeśli szukać tych pierwszych zawodników, którzy reprezentowali barwy obu klubów, trzeba sięgnąć do początku historii Cracovii i Wisły. Nazwiska takich graczy jak Jan Weyssenhoff, Franciszek Baścik czy Antoni Poznański mogą coś powiedzieć bardziej wnikliwym miłośnikom historii, a to właśnie pierwsi z tych, którzy mogli o sobie powiedzieć, że grali dla obu krakowskich klubów. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę rywalizacja Cracovii i Wisły nabrała rumieńców, ale nie oznaczało to, że piłkarze nie grali dla jednego i drugiego klubu. Jeśli zapytać kibica Wisły, kto był najważniejszą, pomnikową postacią jego klubu, to znaczne ich grono wskaże na Henryka Reymana. A przecież jego brat Jan grał na początku swojej kariery w Cracovii. Mało tego, w 1923 roku obaj zagrali w derbach Krakowa w ramach klasy A. I obaj byli wyróżniającymi się postaciami swoich zespołów. Wygrała Wisła 1:0, oczywiście po golu Henryka. Nie minęły dwa miesiące, a Cracovia znów zagrała z Wisłą. Tym razem towarzysko. Mecz zakończył się remisem 1:1, a obaj bracia strzelili po golu. Jan pewnie grałby w Cracovii jeszcze długo, gdyby nie odsunięto go w 1924 roku od składu z niewiadomych przyczyn. Obraził się wtedy, trafił do Wisły i w sumie dobrze na tym wyszedł, bo w latach 1927 i 1928 świętował z nią mistrzostwo Polski.