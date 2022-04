Derby Krakowa. Dariusz Marzec: W klimacie derbów byłem wychowywany od małego

- Po ostatniej porażce z Wisłą Płock na cztery kolejki przed końcem sezonu Wisła Kraków zajmuje miejsce spadkowe w tabeli ekstraklasy. Jakie perspektywy na finiszu ligi widzi pan przez „Białą Gwiazdą”?

- Gdy patrzę na grę Wisły w ostatnim czasie, to widzę poprawę w porównaniu do tego, co było wcześniej. Widać u tych chłopaków chęci, zaangażowanie. Popełniają błędy, bo nie można tracić bramek w tak łatwy sposób jak to miało miejsce w meczu z Wisłą Płock. Ale później naprawdę „gryźli trawę”, walczyli, nie poddawali się. Widać było taką pozytywną, sportową złość. Wydawało się, że ten mecz zakończy się inaczej, ale stało się jak się stało. Mamy kolejną porażkę, ale mimo wszystko jestem optymistą w kwestii utrzymania. Gdy oglądam inne zespoły, z którymi Wisła dzisiaj rywalizuje o pozostanie w lidze, to nie widzę u nich tak dużej determinacji. Nie widziałem jej choćby w ostatnich meczach Zagłębia Lubin czy Śląska Wrocław.