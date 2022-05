Derby Krakowa. Cracovia - Wisła Kraków 0:0. Z tego wyniku nikt nie był zadowolony, ale emocji nie brakowało ZDJĘCIA Jacek Żukowski

W derbach Krakowa nie było rozstrzygnięcia. Cracovia zremisowała z Wisłą 0:0. Cracovia od jesieni 2019 r. czeka na wygraną w derbach z Wisłą. I jeszcze poczeka. Z kolei trener Jacek Zieliński podtrzymał miano niepokonanego jako szkoleniowiec Cracovii w starciach z Wisłą. Dla „Białej Gwiazdy” ten remis oznacza tyle, że utrzymuje się jej dwupunktowa strata do Zagłębia Lubin i wciąż tkwi ona w strefie spadkowej. Czy jest to sprawiedliwy wynik? Obie strony miały bramkowe okazje, ale skończyło się podziałem punktów. Co ciekawe, to czwarty bezbramkowy rezultat w derbach Krakowa w XXI wieku.