Derby Krakowa 2022. Przed niedzielnym meczem więcej spokoju w Cracovii niż w Wiśle

7 listopada Wisła pokonała Cracovię przy ul. Reymonta 1:0. To, ile zmieniło się w obu zespołach od tamtego spotkania pokazuje jak w futbolu czas biegnie szybko. Przede wszystkim w obu zespołach zmienili się trenerzy. Tamta porażka kosztowała tak naprawdę posadę Michała Probierza w Cracovii. Adrian Gula przetrwał dłużej, ale przekonał się, że wygrane derby nie są gwarancją pracy w nieskończoność, jeśli drużyna tak mocno zaplątana jest w walkę o utrzymanie. To bowiem kolejna różnica. Tamtym listopadowym zwycięstwem Wisła zrównała się bowiem punktami z Cracovią. Dzisiaj traci do niej - bagatela - dwanaście punktów. Nie mówiąc już o tym, że „Pasy” mogą pozwolić sobie na spokojne dryfowanie do mety sezonu, a po drugiej stronie sztorm spowodowany dramatyczną walką o utrzymanie szaleje na całego.