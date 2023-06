Deep Purple i Nazareth zagrali w Krakowie. Mocne uderzenie - Hard Rock Heroes Festival w Tauron Arenie

Katowicka agencja Metal Mind Productions zorganizowała w krakowskiej Tauron Arenie jednodniowy Hard Rock Heroes Festival. Jako gwiazda wystąpiła brytyjska formacja Deep Purple, która działa już ponad pół wieku.

Deep Purple to prawdziwy fenomen sceny muzycznej, przez wielu zespół ten uznawany jest za najważniejszą grupę w historii mocnego rocka, która współtworzyła takie gatunki jak heavy metal oraz hard rock. Kiedyś to właśnie Deep Purple został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa jako najgłośniejszy zespół świata. Grupa działa już od ponad 50 lat i ma na swoim koncie ponad 100 mln sprzedanych płyt. Deep Purple wydał 22 płyty studyjne i liczne albumy koncertowe, a utwór „Smoke On The Water’ znalazł się w czołówce 500 najlepszych kompozycji w historii muzyki rockowej.

Hard rock wyłonił się pod koniec lat 60. z klasycznej muzyki rockowej za sprawą dokonań takich grup, jak Led Zeppelin, Black Sabbath i Deep Purple. Gatunek ta zdobyła sobie ogromną popularność nad Wisłą za sprawą Piotra Kaczkowskiego, który w radiowej Trójce prezentował płyty jego najważniejszych reprezentantów. Nic więc dziwnego, że na koncertach gwiazd tego stylu w Polsce zawsze są tłumy. Dlatego firma Metal Mind Productions postanowiła w tym roku zorganizować w Krakowie pierwszą edycję Hard Rock Heroes Festivalu.