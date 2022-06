Debiut krakowskiego sędziego Tomasza Musiała w meczu międzypaństwowym pierwszych reprezentacji w oficjalnych rozgrywkach

Jednym z asystentów Tomasza Musiała był dawny piłkarz, trener i działacz Pychowianki Sebastian Mucha (drugim Radosław Siejka z Łodzi), a arbitrem technicznym nauczyciel wychowania fizycznego Sebastian Krasny (obaj także Kraków). Dla tego drugiego był to międzynarodowy debiut.

- Mecz był trudny do prowadzenia, bo poziom obu drużyn odbiegał od najlepszych i trzeba było być skupionym, przygotowanym na nieoczekiwane sytuacje. Po spotkaniu jeden z przedstawicieli Andory był zaskoczony, że nikt z jego drużyny nie zobaczył żadnej kartki; ponoć zdarzyło się to pierwszy raz. Gospodarzom też nie pokazałem kartek - opowiada Musiał po powrocie do Krakowa.

W Rydze zaliczył - jak sam to określa - drugi międzynarodowy debiut w sędziowaniu po ośmiomiesięcznej przerwie spowodowanej leczeniem skutków zachorowania na boreliozę (efekt ukąszenia przez kleszcza). Do treningów wrócił w styczniu 2021 roku. Nie mógł wcześniej prowadzić meczów na boisku, był natomiast arbitrem VAR w ekstraklasie. Potem sędziował mecze kobiet, CLJ i ligach mężczyzn (ale nie w ekstraklasie).