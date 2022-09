Dbaj o zdrowy uśmiech swojego dziecka od najmłodszych lat. Nieleczona próchnica może powodować m.in. rozwój chorób układu krążenia!

Próchnica zębów jest chorobą infekcyjną, wywoływaną głównie przez bakterie kwasotwórcze. Tworzą one na zębach miękki osad - płytkę bakteryjną, nazywaną również płytką nazębną. Proces ten prowadzi do rozpadu twardych tkanek zęba, a w konsekwencji do powstania ubytku.