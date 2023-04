Dawid Kubacki przekazał informacje o poprawie stanu zdrowia żony Marty. "Lekarz stwierdził, że to cud"

Dawid Kubacki o stanie zdrowia żony Marty: Najważniejsze, że serducho wróciło do swojej pracy

Przypomnijmy, Kubacki tuż przed konkursem Pucharu Świata w skokach narciarskich w Vikersund (19 marca) nagle wycofał się z rywalizacji, już przed samym startem. W trybie awaryjnym wrócił do Polski, bo jego żona Marta trafiła do szpitala, miała poważne problemy kardiologiczne. Zawodnik zrezygnował ze startów w kończącym się sezonie, zajął się sprawami rodzinnymi.

Marta Kubacka trafiła do szpitala w Zabrzu. Z docierających do mediów informacji, mniej lub bardziej oficjalnych, wynikało, że jej stan się poprawia. W rozmowie z Eurosportem w niedzielę Dawid Kubacki potwierdził, że rokowania są dobre i można mieć nadzieję, że sytuacja wkrótce wróci do normy.

- Najważniejsze jest to, że serducho wróciło do swojej pracy. Bije samodzielnie. Parametry medyczne, które na początku bardzo kiepsko rokowały, dość szybko zaczęły się poprawiać. Lekarz stwierdził, że tak szybki powrót do wartości zbliżonych do norm ze stanu, w jakim ona była, skategoryzowałby jako cud. Tak szybko się to stało.