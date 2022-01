Dawid Kubacki przed PŚ w Zakopanem: Można lamentować, ale to nic nie zmieni. Trzeba nadal mocno pracować

Przed nami weekend z Pucharem Świata w skokach narciarskich w Zakopanem, a w tym sezonie wyniki pana i innych reprezentantów Polski nie są najlepsze. Jak oceniłby Pan swoją dyspozycję?

Myślę, że widać, jaka jest... Cały czas pracujemy nad tym, by skoki były lepsze. Przecież to, co ostatnio pokazujemy, nie jest tym, na co nas tak naprawdę stać. Różne rzeczy poskładały się na to, że teraz nie idzie tak gładko, nie jesteśmy w stanie powtórzyć tego, co wcześniej wypracowaliśmy. Pierwsza, a w zasadzie już druga, część sezonu sporo odbiega od tego, czego oczekiwaliśmy.

Jaki jest pomysł na to, aby poradzić sobie z tymi problemami? Najważniejsza impreza sezonu, czyli igrzyska olimpijskie w Pekinie, już za niecały miesiąc.

Jeśli chodzi o mnie, bo za kolegów z kadry nie chcę się wypowiadać, to jedyna droga to tego, by się poprawić, to dalej koncentrować się na tym, co tej pory robiłem. Chodzi o technikę, trzeba jeszcze wykonać trochę pracy. Zrobiliśmy postępy, ale do dobrych skoków nadal brakuje. Wierzę jednak, że w końcu to wszystko „pójdzie” i nie tylko my, zawodnicy, ale wszyscy - trenerzy, kibice, nasze rodziny będzie się cieszyć z dobrych wyników.