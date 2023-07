Dawid Kubacki, Kamil Stoch i Piotr Żyła doskonalili w Oberhofie fazę lotu. Czas na starty w Letniej Grand Prix

Miniony tydzień był poświęcony treningom na skoczni, natomiast w kolejnych dwóch więcej uwagi poświęcimy zajęciom fizycznym. To będzie mieszanka solidnego treningu siłowego z dodatkiem skoków, by podtrzymać rytm. Wszystko po to, by ze świeżymi i mocnymi nogami przystąpić do Letniego Grand Prix w Szczyrku - zaznaczył szkoleniowiec.