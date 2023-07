Darmowy szlak na Gubałówkę w Zakopanem został dodatkowo oznaczony. Spaceruje tam sporo turystów

Darmowy szlak w weekend był mocno oblegany przez wędrowców. Ścieżka w większości jest dobrze przygotowana. W górnej części przebiegu szlaku są miejsca, gdzie w poprzek leżą powalone przez halny drzewa. Jak dotąd nikt ich nie przeciął i nie usunął. Turyści muszą je obchodzić.

Z uwagi na zamknięcie czarnego szlaku, urząd miasta oznaczył szlak przez Walową Górę dodatkowymi banerami, które są przy dolnej stacji kolejki szynowej.

Jest to obecnie jedyny szlak pieszy, którym z Zakopanego można dostać się na Gubałówkę. Do ubiegłego tygodnia prowadził jeszcze jeden – czarny szlak wiodący wzdłuż torowiska kolejki. Ten jednak został przegrodzony przez mieszkankę Zakopanego. Ta ustawiła na nim kasę i zaczęła pobierać pieniądze od turystów – po 5 zł. Kobieta twierdzi, że to ziemia jej rodziny. Dodaje, że jej dziadek nigdy nie został z niej wywłaszczony. Twierdzi, że chciała się dogadać z miastem i spółką PKL. Z rozmów nic jednak nie wyszło.