Darmowy masaż, podróbki, „syryjskie dziecko”: tak oszukują w Turcji. Nie wpadnij w jedną z turystycznych pułapek!

Tak oszukuje się turystów w Turcji — pułapki, na które trzeba uważać

Turcja, słoneczny kraj o pięknych plażach i bogatej kulturze, przyciąga co roku tysiące turystów z Polski. Niestety, nie wszyscy miejscowi przedsiębiorcy zachowują się fair wobec odwiedzających. Często to właśnie brak świadomości turystów i ich naiwność prowadzą do oszustw.

Jednym z popularniejszych są oszustwa taksówkowe.

Podczas swojego pobytu w Turcji warto być czujnym i uważać na różne pułapki. Tiktoker Fatih Yayla ostrzega przed kilkoma popularnymi oszustwami. Jednym z nich jest oferta podróbek perfum ze strony ulicznych sprzedawców. Oszustwa związane z taksówkami to kolejna pułapka. Cena za przejazd powinna być uzgodniona jeszcze przed rozpoczęciem podróży, aby uniknąć sytuacji, w której kierowca wydłuża trasę i żąda większej opłaty.