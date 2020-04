Darmowe badania na koronawirusa dla lekarzy, trudna sytuacja w domach pomocy społecznej. W Małopolsce ponad 670 zakażonych osób

Lekarze, pielęgniarki itp., którzy chcą wykonać darmowy test na obecność koronawirusa, mogą to od poniedziałku zrobić bezpłatnie pod Tauron Areną Kraków.

Wystarczy podjechać samochodem do zlokalizowanego w tym miejscu specjalnego punktu poboru próbek. Pierwszego dnia - do godz. 14 - pobrano próbki do badań od ok. 60 osób - wyniki będą dostępne za ok. 72 godziny.

Akcję "Badamy-Wspieramy", czyli bezpłatne testy na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 dla medyków, prowadzi Grupa Diagnostyka i finansuje ją wspólnie z firmami, które zdecydowały się odpowiedzieć na apel.

- W ciągu dnia możemy pobrać nie więcej niż 120 próbek - mówi nam Piotr Talarek z Diagnostyki.