Daria Zawiałow zapowiada nową płytę i trasę koncertową. W Krakowie wystąpi 9 marca 2024 roku w Tauron Arenie

- Wracamy! Wreszcie! Pięć miast, pięć hal! Nie ukrywam, jest to dla nas miażdżące. Ja i chłopaki jesteśmy mega zajarani, gotowi do działania i już nie możemy się doczekać! Nie mogę zdradzić jeszcze zbyt wielu szczegółów, będę stopniowała napięcie i odkrywała karty wraz ze zbliżającą się premierą nowego albumu, ale będzie wielkie ajaj! Bądźcie z nami - zaprasza Daria Zawiałow.

Daria Zawiałow wróciła z nowym singlem i to prosto z samego Hollywood. Przerwa w karierze, nowe inspiracje, nowy producent - to wszystko równa się nowej energii. Kobieca, emocjonalna, zdecydowana - tego można spodziewać się po nowym materiale. Jak zapowiada Daria - teksty na nowym albumie będą bardziej wprost, bez owijania w bawełnę i z przymrużeniem oka. Artystka postanowiła wyjść tym razem z roli narratora i skupić się na swoich osobistych doświadczeniach i przemyśleniach.

Klip oraz zdjęcia promujące „FIFI HOLLYWOOD” powstały w Los Angeles, do którego Daria bezpośrednio odwołuje się w refrenie. Piosence towarzyszy filmowy teledysk, gdzie Miasto Aniołów - drugoplanowego bohatera, widzimy w nieco brudniejszej i bardziej surowej perspektywie niż zazwyczaj.

Sam utwór to pierwszy owoc współpracy Darii z producentem Bartkiem Dziedzicem, który jest również odpowiedzialny za pozostałe piosenki z nowego albumu. Bartek stoi za sukcesem takich albumów, jak „Granda” Brodki, „Małomiasteczkowy” Dawida Podsiadło czy przeboju Orkiestry Męskiego Grania „I ciebie też, bardzo!”. Współpraca z Bartkiem to dla Darii wyjście ze strefy komfortu, jaką była do tej pory współpraca z jej wiernym przyjacielem - Michałem Kushem.