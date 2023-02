Damien Rice wystąpi po raz pierwszy w Polsce. Koncert odbędzie się 4 kwietnia w ICE Kraków

Irlandzki wokalista i autor tekstów Damien Rice rozpoczął swoją karierę muzyczną pod koniec lat 90. wraz z indie rockowym zespołem Juniper. Grupa podpisała kontrakt z wytwórnią Polygram w 1997 roku i wydała dwa single, "The World Is Dead" i "Weathermen", które osiągnęły umiarkowany sukces w lokalnym radiu. Kiedy jednak przyszedł czas na nagranie pełnowymiarowego albumu, zasady kontraktowe wytwórni uniemożliwiły to zespołowi, więc Rice odszedł z grupy i rozpoczął karierę solową.

Po krótkim odpoczynku na kontynencie, Rice wrócił do Dublina, aby ponownie skupić się na muzyce, zbierając wystarczająco funduszy na nagranie demo. Wysłał je do producenta Davida Arnolda (znanego ze współpracy z Björk, Niną Persson czy Paulem Oakenfoldem). Arnoldowi spodobało się ono tak bardzo, że zorganizował dla Rice'a mobilne studio, w którym mógł nagrać płytę. Jego pierwszy singiel, "The Blower's Daughter", stał się hitem Top 20, gdy pojawił się jesienią 2001 roku, a Rice wydał swój debiutancki album „O” na początku następnego roku.