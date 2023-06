Dachowanie w Krzeszowicach. Poszkodowane matka z 8-miesięcznym dzieckiem Barbara Ciryt

W Krzeszowicach na osiedlu Czatkowice doszło do wypadku. We wtorek, 6 czerwca w godzinach popołudniowych dachował samochód osobowy. Jechała nim kobieta z 8- miesięcznym dzieckiem. Obydwoje zostali poszkodowani, trafili do szpitala.