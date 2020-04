Czytelnicy alarmują: mamy epidemię koronawirusa a busy jeżdżą przeładowane!

W pewnym momencie gdy z przodu na podwójnym siedzeniu zrobiło się miejsce, kierowca powiedział do stojącej kobiety: -Niech sobie pani usiądzie skoro wolne. pasażerka siedząca na miejscu obok zaprotestowała, że to przecież złamanie prawa o zachowaniu odpowiedniej odległości. Kierowca naskoczył na nią i powiedział: jak pani się coś nie podoba to trzeba było w Krakowie zostać - relacjonuje nasza Czytelniczka, która prosi o interwencję i na dowód swoich słów przesyła zdjęcie pokazujące sytuację w busie.

W relację Czytelniczki nie wierzy jednak Bogusława Stolarczyk, współwłaścicielka linii Rab Bus. - Proszę mi wierzyć, że my bardzo rygorystycznie stosujemy się do obecnych przepisów o tym by wozić pasażerów z odstępami. Nigdy nie bierzemy nawet jednego więcej - mówi kobieta. - To powoduje, że zastanawiam się czy w ogóle nie zawiesić kursów do czasu gdy przepisy się nie zmienią. Dziś to my nawet na paliwo nie zarabiamy co dopiero mówiąc o pensji dla kierowcy. Do każdego kursu dokładam, ale robię to by ludzie mieli jak dojechać do pracy czy szkoły.

Stolarczyk twierdzi, że list do redakcji to zwykły paszkwil, który napisała jedna z klientek. - Kierowca zgłaszał mi, że właśnie w czwartek 23 kwietnia nie zabrał na pokład pewnej pani, bo nie było już dla niej miejsca zgodnie z przepisami. Miała się odgrażać, że zrobi nam za to problemy - dodaje współwłaścicielka Rab Busa.