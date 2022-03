Czyta się. „Wszyscy wiedzieli”. O przemocy w środowiskach artystycznych Anna Piątkowska

"Wszyscy wiedzieli" Karolina Korwin Piotrowska materiały prasowe

"To będzie opowieść o tym, co sprawiło, że ludzie najpierw dali się zastraszyć, zgnieść, poniżyć, wpędzić w nałogi, traumy, ale potem zaczęli mówić i otwarcie sprzeciwiać się układom, systemowi, autorytetom, którymi byli straszeni od lat" – zapowiada swoją najnowszą książkę Karolina Korwin Piotrowska. „Wszyscy wiedzieli” to rozmowy z aktorkami i aktorami, wykładowcami szkół artystycznych i specjalistami zajmującymi się problemem mobbingu. To ważny głos w rozmowie o przemocy, która dziś toczy się w środowiskach artystycznych.