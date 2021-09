Czyta się. W rytmie "Smells Like Teen Spirit". O książce „Ekstaza. Lata 90. Początek”

Jak opisać lata dziewięćdziesiąte? Anna Gacek spojrzała na dekadę z perspektywy popkultury, nurtów i trendów, które swój początek miały właśnie w tym czasie. Anna Gacek ze skrupulatnością przypomina miejsca, daty, historie – a „uporządkowanie” dekady, nawet w dobie Google, szybkiego reaserchu i niemal nieograniczonego dostępu do źródeł, to wciąż ogromne przedsięwzięcie.

A za bon mot, doskonale opisujący w skrócie dekadę, niech posłużą przywołane przez autorkę słowa modelki Kate Moss: „W latach dziewięćdziesiątych chodziło o to, by niczego nie udawać. By nie dorastać tak szybko. I naprawdę dobrze się bawić”.

Opowieść o latach dziewięćdziesiątych autorka zaczyna, paradoksalnie, od końca, śmierci 24-letniego Andrew Wooda wokalisty zespołu Mother Love Bone. Młody artysta zapadł w śpiączkę po przedawkowaniu heroiny, miesiąc przed premierę debiutanckiej płyty „Apple”, zapowiadanej jako pierwsza wielka grunge`owa płyta. Tak zaczęła się muzycznie dekada, zanim Wielka Czwórka ze Seattle - Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains i Soundgarden – wyznaczyła grunge`owy kurs najtisów. A to tylko początek, bo muzycznie lata 90. to Kurt Cobain, Pearal Jam. Courtney Love, ale też okres eksperymentów Bono czy Blond Ambition World Tour Madonny, po którym, magazyn „Vogue”, piosenkarka „z gwiazdy pop w dwie godziny stała się ikoną popkultury”.