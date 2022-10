Czyta się. Helena Modrzejewska i Henryk Sienkiewicz na Dzikim Zachodzie Anna Piątkowska

Poznali się w latach 70. XIX wieku w Warszawie. On miał 28 lat, był początkującym dziennikarzem prowadzącym dział literacki. Ona, sześć lat starsza, ma już status gwiazdy, po krakowskich sukcesach, gra na na warszawskich scenach teatralnych za iście gwiazdorskie gaże. On szykuje się do ślubu z Marią Kellerówną. Ona jest żoną szlachcia Karola Bozenta Chłapowskiego, z którym wychowuje swojego syna. Mają romans, tak plotkuje Warszawa, a przynajmniej mają się ku sobie. Henryk Sienkiewicz i Helena Modrzejewska. Pewnego wieczora on ma rzucić do zgromadzonego w salonie Modrzejewskiej artystycznego towarzystwa: „Jedźmy do Ameryki!”