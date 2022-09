Czym ogrzewać domy w Krakowie i Małopolsce w czasach wojny i energetycznej zmiany? Węgiel? Gaz? Drewno? Pellet? Pompa ciepła z PV? Zbigniew Bartuś

„Czym grzać?” – pytają siebie i nas tysiące Małopolan. W poprzednich sezonach odpowiedź była dość prosta, ale ten będzie inny – za sprawą zbrodniczej napaści Rosji na Ukrainę i jej skutków. Wystarczy spojrzeć na kwoty, jakie musieliśmy zapłacić za ogrzanie przeciętnego domu w poprzedniej dekadzie i porównać je z tymi, jakie musimy płacić teraz. Małopolanie chcą wiedzieć, jak sobie z tym poradzić w obecnym sezonie grzewczym i na co stawiać w kolejnym. Co zapewni spokój, bezpieczeństwo, wygodę, a zarazem koszty do uniesienia dla przeciętnego Kowalskiego i Malinowskiej? Węgiel? Gaz? Drewno? Pellet? Pompa ciepła z fotowoltaiką? O opinie i rady poprosiliśmy ekspertów - praktyków. Odpowiadają: prof. Wiesław Zima z Katedry Energetyki Politechniki Krakowskiej, Mariusz Krystian - wójt Spytkowic, Damian Różycki - prezes Columbus Obrót i Robert Bażela - dyrektor Departamentu Pożyczek i Dotacji WFOŚiGW w Krakowie].