Czym oddychamy w Krakowie? Urzędnicy przedstawiają nowe dane

"Kiedy ponad dekadę temu miasto rozpoczęło intensywne działania na rzecz poprawy jakości powietrza, nikt się chyba nie spodziewał, że w ciągu tych lat uda się zlikwidować w Krakowie kilkadziesiąt tysięcy pieców na paliwa stałe. Z miejsca, które niejednokrotnie było wskazywane jako to z najgorszym powietrzem, stolica Małopolski stała się liderem zmian o czyste powietrze, a wiele wdrażanych projektów prowadzonych w tym zakresie w Krakowie naśladowały później inne samorządy w kraju. Dzisiaj możemy śmiało powiedzieć, że walka o lepszą jakość powietrza w mieście ma swoje pozytywne skutki. Pomimo zdarzających się jeszcze sytuacji, kiedy dochodzi do przekroczeń norm pyłów zawieszonych i to głównie w sezonie zimowym, przez większą część tego okresu oddychamy już dobrym powietrzem" - przekonują urzędnicy miejscy.

I twierdzą, że w dużej mierze jest to zasługa współpracy miasta z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi i skuteczną polityką w zakresie wsparcia wymiany pieców na węgiel i drewno, programów termomodernizacyjnych czy dotacji w ramach odnawialnych źródeł energii. To także pomoc najuboższym poprzez lokalny program osłonowy czyli dopłaty do rachunków oraz realizacja programów krajowych, takich jak „Czyste powietrze” czy „Stop smog”.