Czy w Zakopanem jest najazd turystów? Jest! Zobaczcie tylko na te zdjęcia

O ile początek lipca był taki sobie, o tyle znów spełniło się powiedzenie, że po 15 to się zacznie. No i się zaczęło. Teraz mamy sezon turystyczny w pełni. Większość pensjonatów i pokoi gościnnych jest zajęta. Choć nadal można znaleźć wolne pokoje. - Nigdy nie jest tak by nie było miejsca w Zakopanem lub okolicznych miejscowościach – przyznaje branża turystyczna.

Policja kilka dni temu szacowała, że w powiecie tatrzańskim wakacje może spędzać ok. 100 tys. ludzi. Coś w tym prawdy musi być. Wystarczy w środku dnia przejść się po mieście. Przejść, bo z przejechaniem samochodem już jest dużo gorzej. Korki w mieście mamy od godz. 10.

Tłumy wędrują pod Wielką Krokwią, po Krupówkach, setki ludzi wypoczywa na Równi Krupowej. W Kuźnicach gdzie zaczyna się wiele popularnych szlaków, pełno ludzi. A na Gubałówce morze turystycznych głów.