Czy tańszy węgiel trafia do mieszkańców Małopolski? Wojewoda składa raport

- Dziękuję samorządom za włączenie się w realizację zadań związanych z dystrybucją taniego węgla wśród mieszkańców. W Małopolsce są takie gminy, które ustaliły cenę za tonę węgla oscylującą w granicach 1600-1800 zł, choć maksymalna kwota to 2000 zł. To pokazuje naszą wspólną troskę o mieszkańców i odpowiedzialność za ich sytuację. Dystrybucja węgla przez spółki skarbu państwa i samorządy ma także drugi pozytywny aspekt. Składy w wielu miejscach obniżyły ceny w prywatnych punktach dystrybucji węgla nawet o 1500 zł. Nie wolno zapominać, że wcześniej rząd premiera Mateusza Morawieckiego wprowadził dodatek węglowy w wysokości 3000 zł. To spójna i skoordynowana polityka prospołeczna– mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Wiceminister aktywów państwowych informuje, że w całej Polsce umowy na dystrybucję węgla podpisało już w sumie 2100 samorządów. To około 90 proc. gmin, które zgłosiły chęć udziału w programie. Do mieszkańców trafiło już ćwierć miliona ton węgla.