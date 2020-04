Epidemia koronawirusa sprawia, że musieliśmy przystosować się do nowych warunków życia w izolacji. Dla części z nas ograniczenia są dużym utrudnieniem. Można jednak na to spojrzeć inaczej i poszukać plusów tej niecodziennej sytuacji. Czyste powietrze, możliwość spędzania czasu w rodziną czy beztroskie leniuchowanie - to niektóre z korzyści, które daje nam "domowa kwarantanna". Sami zobaczcie, jakie mogą być plusy odizolowania się od świata.