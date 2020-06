Czy przy Karmelickiej powstanie park Szymborskiej?

Dzięki porozumieniu pomiędzy Wojewódzką Biblioteką Publiczną a Zarządem Zieleni Miejskiej teren pomiędzy biblioteką a parkiem nie będzie ogrodzony. W praktyce oznacza to, że planowana Zielona Czytelnia biblioteki i park będą stanowić całość.

Tak dla Szymborskiej

Inicjatorzy dostępnej w internecie petycji skierowanej do prezydenta Jacka Majchrowskiego apelują o stworzenie Karmelickiej parku o charakterze literackim, dedykowanego Wisławie Szymborskiej.

- Pomysł, aby ten park był parkiem Szymborskiej zrodził się prawie trzy lata temu, jednak dopiero teraz projekt wszedł w fazę realizacji. Do końca czerwca ma zostać ogłoszony przetarg na projekt – mówi Natalia Nazim. - Stad też ta petycja - bardzo zależy nam na tym, by park był projektowany z myślą o Wisławie Szymborskiej. Żeby nie było tak, jak z parkiem Krakowskim, który po rewitalizacji stal się nagle parkiem Grechuty. Zależy nam na tym, by myśl o tym, że to ma być park poświęcony Wisławie Szymborskiej była integralną częścią projektu.