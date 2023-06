Czy pogoda w wakacje nas zaskoczy? W tym roku letnia aura może z nami zostać naprawdę długo

- Prawdziwa kanonada zaczyna się w czerwcu. Meteorolodzy z Okęcia rejestrują wtedy przeciętnie 11 burz, a w całym miesiącu jest siedem dni burzowych (co oznacza, że w niektóre dni nad stolicą pojawia się więcej niż jedna burza). Apogeum trzasków, grzmotów, piorunów, błyskawic i szkwałów przypada na lipiec, kiedy to nad Warszawą pojawia się średnio 12 burz, a dni burzowych mamy aż dziewięć, czyli prawie co trzeci. W tym miesiącu nie tylko Warszawa, ale cała środkowa i południowo-wschodnia Polska staje się jednym z głównych centrów burzowych w Europie. Podobnie wygląda to w sierpniu, który jednak jest trochę spokojniejszy od lipca. We wrześniu zjawisko zaczyna zanikać (w Warszawie notuje się średnio jedną, dwie burze), a od października do marca należy do rzadkości, choć sporadycznie nad Polską potrafi zagrzmieć nawet w styczniu i lutym - informuje biuro prasowe IMGW-PIB.