Czy park Grzegórzecki będzie większy? Jest pomysł na zagospodarowanie terenów, na których miało stanąć Krakowskie Centrum Muzyki Aleksandra Łabędź

Chociaż wyczekiwany przez mieszkańców park Grzegórzecki jeszcze nie powstał, to pojawił się pomysł, jak go powiększyć. Podczas konferencji prasowej 12 października Tomasz Daros, Radny Miasta Krakowa wspólnie z radnymi Dzielnicy II Grzegórzki przedstawił projekt uchwały do Prezydenta w tej właśnie sprawie. - Jest to uchwała, która ma ustalić kierunki działania Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących powiększenia terenu parku Grzegórzeckiego - wyjaśnia Daros. Według założeń teren, który pierwotnie był przeznaczony pod budowę Krakowskiego Centrum Muzyki, mógłby teraz posłużyć jako uzupełnienie parku Grzegórzeckiego. To jednak nie wszystko.