Czy omikron zmieni zasady pandemicznej gry i znów wywróci świat do góry nogami?

Omikron, obwieścił minister zdrowia, to „game changer”. Czy nowy wariant koronawirusa rzeczywiście zmieni zasady pandemicznej gry?

Jeszcze nie wiemy. Pierwszy przypadek wariantu omikron został znaleziony w próbce z 11 listopada, a zidentyfikowany - dosłownie kilka dni temu. Na razie widzimy kilka zmian w kodzie genetycznym, ale czekamy na komplet badań nad wirusem. Za tydzień - dwa będziemy wiedzieć więcej. Jeśli więc już teraz ktoś pewnym głosem mówi, że ten wirus będzie bardziej albo mnie zakaźny, będą na niego działały szczepionki albo nie będą działały - to znaczy, że ma rozbudowaną wyobraźnię i pewność siebie. Bo takich danych jeszcze po prostu nie ma.

Skąd więc ten niepokój, który wyraża Światowa Organizacja Zdrowia czy Komisja Europejska?

Tych kilka zmienionych literek w kodzie genetycznym, o których dziś wiemy, pewnie nie budziłoby takiego niepokoju, gdyby nie to, że wcześniej podobne zmiany wiązały się z konkretnymi funkcjami wirusa: wyższą zakaźnością czy zdolnością do unikania naszej odpowiedzi immunologicznej (czyli na przykład, mówiąc obrazowo, chowania się przed naszymi przeciwciałami). Boimy się więc, że tym razem będzie podobnie, choć podkreślam: to tylko przesłanka. Tylko że do tej przesłanki twardo biologicznej dochodzi kolejna, epidemiologiczna: w RPA omikron zaczął się bardzo szybko rozprzestrzeniać, zastępując poprzednie warianty wirusa SARS-CoV-2 (choć i te dane nie są solidne, bo operują na małych liczbach). Połączenie tych informacji - twardo biologicznej i epidemiologicznej - sprawiło, że różne instytucje i kraje postanowiły podjąć kroki wyprzedzające, na przykład nie wpuszczając podróżnych z południowej Afryki. Niektórzy twierdzą, że to reakcja paniczna.

A pan?

Że konieczność. Trzeba działać, zanim mleko się wyleje. Dyskutować można tylko, jakie kroki będą najlepsze.