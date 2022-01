Czy Kraków stworzy z sąsiadami metropolię? Projekt jest już w Senacie. Niedługo ruszą konsultacje społeczne w tej sprawie

Aleksander Miszalski (PO), poseł z Krakowa, jeden z inicjatorów prac nad uchwałą metropolitalną przypomniał, że ustanowienie metropolii zwiększy wpływy do budżetów Krakowa o ok. 300 mln zł.

- Będziemy zabiegać, żeby ta ustawa została przegłosowana. Korzyści są nie tylko finansowe. Obecnie każda gmina ma swoje własne planowanie przestrzenne. Nie są one skoordynowane, przez co dochodzi do sytuacji, gdzie osiedle domków jednorodzinnych wybudowanych na granicy jednej gminy bezpośrednio sąsiaduje z fabryką wybudowaną na granicy drugiej gminy. Związek metropolitarny nie dopuszczałby to takich sytuacji - mówi Aleksander Miszalski.