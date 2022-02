Czy Kraków potrzebuje igrzysk europejskich w czasie wojny na Ukrainie?

- To już ostatni moment na to, by Kraków wycofał się z igrzysk europejskich. Obecna sytuacja na Ukrainie, a nie wiadomo co będzie za rok, powinna być decydującym argumentem za tym, by nie organizować igrzysk. Do imprezy pozostało 16 miesięcy, już jest za mało czasu na inwestycje. Do tego dochodzi inflacja. A trzeba brać pod uwagę, że konflikt zbrojny za wschodnią granicą zapewne zwiększy koszty igrzysk z powodu potrzeby większych zabezpieczeń dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa podczas sportowej imprezy. Trudno też będzie liczyć na efekt, jakim miała być promocja turystyczna Krakowa i Małopolski, czy też atmosferę radosnego, sportowego święta, jeżeli może wciąż panować niepokój związany z tym, co dzieje się na Ukrainie - komentuje Łukasz Gibała, szef klubu "Kraków dla Mieszkańców" w Radzie Miasta Krakowa.