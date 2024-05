Czy Kraków może być miastem równości, dobrobytu i zrównoważonego rozwoju – czyli czerwiec w Aptece Designu!

Co możemy zrobić w związku z tak szybkimi zmianami naszego otoczenia?

Mieszkańców miast z każdym rokiem przybywa, co łączy się najczęściej z potrzebą restrukturyzacji miast. Najważniejszym pytaniem, jakie możemy przed sobą postawić jest to, jak zmieniać miasto tak, aby jego rozwój nam sprzyjał a nie zagrażał. Nieustannie rośnie liczba miejsc, w których brakuje natury. Podczas zamieszkiwania miast tonących w betonie, mieszkańcy potrzebują miejsc, w których otrzymają chwilę wytchnienia oraz pole do kreatywności.