Czy ekorewolucja wysadzi ze stołka prezydenta Krakowa? KOMENTARZ

Łukasz Gibała w ostatnim czasie nie przedstawił żadnego genialnego programu rozwoju miasta. Wystarczy jednak, że gdzieś pojawi się jakiś protest przeciwko zabudowie albo walka o zielone tereny, to wraz ze swoimi ludźmi reaguje błyskawicznie i ma projekt uchwały albo rezolucję popierającą oddolną społeczną inicjatywę.

Najświeższy przykład z ubiegłego tygodnia. W poniedziałek urząd prezentuje kilka wariantów budowy tras Pychowickiej i Zwierzynieckiej. Aktywiści i ekolodzy od razu odpowiadają, że wszystkie propozycje nadają się do kosza. Jedyne rozwiązanie, jakie widzą do zaakceptowania to trasa w tunelu, tak by nie ingerować w cenny las łęgowy w Przegorzałach. Na drugi dzień po prezentacji Łukasz Gibała ze swoimi ludźmi składa projekt uchwały w sprawie utworzenia dodatkowego wariantu, który uwzględni wnioski protestujących.

Urzędnicy odpowiadają, że „nie da się”. To hasło krakowianie słyszą od lat. Tak było np. w przypadku przebudowy placu Nowego. Jeszcze rok temu w krakowskim ratuszu przekonywano, że można tam posadzić, ale tylko jedno drzewo jako „symbol przemian”. Teraz okazuje się, że jednak jest możliwość urządzenia placu ze szpalerami drzew i niską zielenią. Już nawet w magistracie zaczęto się też zastanawiać nad powrotem drzew na Rynek Główny.