Czy dając darowiznę można obniżyć podatek PIT w zeznaniu rocznym? Odpowiada radca prawny Wojciech Stypułkowski

Aby odliczyć darowiznę od podatku, należy jej dokonać w danym roku podatkowym (np. rozliczając PIT za 2022 rok, darowizna musi być dokonana w 2022 roku). Darowizna musi być udokumentowana. W przypadku pieniędzy dowodem będzie przelew i wskazanie w tytule przelewu, że jest to darowizna. W przypadku darowizny niepieniężnej (np. rzeczy) będzie to dowód przekazania rzeczy, dokument potwierdzający jej wartość i oświadczenie obdarowanego o przyjęciu darowizny. Nie można jednak odliczyć darowizny, która została zwrócona lub odliczona na innej podstawie wcześniej (np. zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów).