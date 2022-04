Cztery pory roku w cyklu ICE Classic. Znakomitości muzyki poważnej na koncertach w Krakowie

- Przyzwyczailiśmy już publiczność do tego, że zapraszamy do Krakowa najznakomitszych artystów naszych czasów; byli to do tej pory m.in. Aleksandra Kurzak, Philippe Jaroussky, Anne-Sophie Mutter, sir Simon Rattle i London Symphony Orchestra czy Philippe Herreweghe i Orchestre des Champs-Élysées. Nie mniej fascynująco przedstawiają się nadchodzące koncerty. Po marcowej inauguracji tegorocznej serii koncertów ICE Classic przez Jana Lisieckiego i Sinfoniettę Cracovię serdecznie zapraszamy na trzy kolejne niezwykłe odsłony cyklu, które odbędą się w Sali Audytoryjnej im. Krzysztofa Pendereckiego - mówi Magdalena Doksa-Tverberg, dyrektorka Krakowskiego Biura Festiwalowego, które organizuje cykl.

Na 15 czerwca jest zaplanowano powrót do Krakowa wybitnego skrzypka i dyrygenta, ulubieńca krakowskiej publiczności - Fabia Biondiego, który od instrumentu poprowadzi założony przez siebie zespół Europa Galante. Artyści wykonają program "Głos natury" – tytuł ten nawiązuje do modnego w baroku imitowania w twórczości kompozytorskiej dźwięków przyrody, co dawało nieraz zaskakujące i nadzwyczaj świeże efekty brzmieniowe.