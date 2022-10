Cztery dni z różnymi rodzajami sztuki cyfrowej. W czwartek 6 października startuje w Krakowie Patchlab Festival

- Jedenasta edycja Festiwalu Patchlab będzie skupiona na roli technologii i sztuki cyfrowej w budowaniu świadomości ekologicznej i możliwych zmianach relacji z naturą. Przyjrzymy się metodologiom i ideom oraz projektom spekulatywnym, i tym nawiązującym do postulatu symbiocenu, czyli nowej ery, w której natura i technologia nie zwalczają się, a ludzie myślą o sobie jako integralnej części środowiska i działają na rzecz jego dobrostanu. Tytuł "_econtinuum" nawiązuje do relacji między nowymi technologiami („e-” jak elektronika), a naturą ( „eco-” to ekologia), z naciskiem na przyszłość (continuum, czyli kontynuacja naszej współegzystencji) - tłumaczy dyrektorka artystyczna festiwalu – Elwira Wojtunik.

W Małopolskim Ogrodzie Sztuki będzie można zobaczyć jedenaście prac, m.in. instalację "e-SEED" brazylijskiego artysty Ivana Henriques, futurystyczną symulację "Floralia" kanadyjskiej artystki Sabriny Ratté, pracę Tivona Rice’a "Models For Environmental Literacy", zrealizowaną z udziałem sztucznej inteligencji, a także instalację "Aquatocene. W poszukiwaniu podwodnego spokoju" nagradzanej badaczki podwodnych pejzaży akustycznych Robertiny Šebjanič. Austriacki kolektyw Depart zaprosi do interakcji w wirtualnym ogrodzie "The Entropy Garden VR", a francuscy twórcy Adrien M i Claire B w projekcie "Acqua Alta" - do poetyckiej opowieści o wodzie.