Cztery dekady miłości do rocka. Lady Pank zagra w krakowskim klubie Studio

Na pomysł założenia zespołu rockowego wpadł w 1981 roku ceniony autor tekstów Andrzej Mogielnicki, kiedy poznał ówczesnego gitarzystę Budki Suflera – Jana Borysewicza. Uznał, że młody instrumentalista marnuje się stojąc na drugim planie w znanym zespole, bo ma talent, który zasługuje na własną formację.

Borysewicz był w tamtym czasie zafascynowany grupą The Police, dlatego postanowił założyć nad Wisłą podobne trio. Po pierwszych nagraniach okazało się jednak, że trudno mu jednocześnie grać i śpiewać. Dlatego zaczęto poszukiwać nowego frontmana. Wybór Mogielnickiego i Borysewicza padł na Janusza Panasewicza, który śpiewał wtedy w... wojskowym zespole Desant.

- W sumie niewiele w tym Desancie robiłem, śpiewałem chórki i nosiłem sprzęt, ale zakolegowałem się z wokalistką, która była żoną Andrzeja Mogielnickiego. Ona wiedziała, że coś kombinuję swojego na próbach, dała znak Andrzejowi, a on przyjechał i posłuchał mnie. Przypadliśmy sobie do gustu na gruncie towarzyskim, więc zarekomendował mnie Jankowi. Kiedy pojawiłem się na przesłuchaniu, początkowo był nieufny. Andrzej go jednak przekonał – mówi nam Janusz Panasewicz.