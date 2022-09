Czterdziestolecie piosenkarskiej kariery Urszuli. Akustyczny koncert w krakowskim klubie Studio

Urszula to wokalistka muzycznie balansująca między gatunkami rock i pop, nieprzerwanie obecna od 40 lat na polskiej scenie. Zachwyca nadzwyczaj unikalną barwą głosu, brakiem gwiazdorzenia, ekspresją i siłą na koncertach, naturalnością. Na drodze długoletniej kariery wykreowała przeboje, o jakich marzy każdy artysta, lecz nie każdemu udaje się to marzenie spełnić - przeboje, które omija czas. Dały jej one wierną, multipokoleniową publiczność. Urszula to też oczytana, mądra kobieta, ikona polskiej wokalizy, z talentem, sercem, bez ciśnienia robiąca swoje - nie do podrobienia i nie do zastąpienia.