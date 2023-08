"Człowiek z marmuru" na plenerowym pokazie w ogrodzie Muzeum Manggha w czwartek 10 sierpnia

Tabletka na nowotwory - czy to możliwe?

"Człowiek z marmuru" Andrzeja Wajdy do dziś imponuje oryginalną formą, przywodzącą na myśl głośnego "Obywatela Kane’a" Orsona Wellesa. Przywołuje prawdziwe materiały archiwalne, które sprawnie miesza z filmową rekonstrukcją przeszłości, a także sięga po intrygujące motywy „filmu w filmie” i „filmu o filmie”.

Druga połowa lat siedemdziesiątych. Pełna temperamentu młoda reżyserka (Krystyna Janda) realizuje swój film dyplomowy, który będzie opowiadał historię błyskawicznej kariery i upadku jednego z bohaterów pracy socjalistycznej. Zbierając materiały, Agnieszka odkrywa coraz to nowe kulisy wydarzeń, dociera do ludzi, którzy znali Mateusza Birkuta (Jerzy Radziwiłowicz) i współtworzyli jego legendę. Bardzo szybko okazuje się, że rzeczywistość dokumentowana na czarno-białych taśmach filmowych kreowana była w o wiele większym stopniu, niż wolno o tym mówić.

"Człowiek z marmuru" pulsuje niezwykłą energią, do czego przyczynia się niewątpliwie nowatorska muzyka Andrzeja Korzyńskiego i wyjątkowa rola Krystyny Jandy. Jej Agnieszka (wzorowana ponoć na Agnieszce Osieckiej) tkwi w ciągłym ruchu i napięciu oraz nie znosi sprzeciwu w niestrudzonym dążeniu do prawdy. Jest bohaterką nowoczesną, symbolizującą nadejście nowego pokolenia, co wyraźnie widać w jej stroju i sposobie zachowania.

Mimo negatywnych recenzji pisanych na zamówienie komunistycznej władzy i ograniczeń w dystrybucji, "Człowiek z marmuru" odniósł duży sukces frekwencyjny. Wyrazem rządowej krytyki był brak nagrody dla filmu na Festiwalu w Gdyni. Główny laur imprezy powędrował wówczas do Krzysztofa Zanussiego za "Barwy ochronne" (do zobaczenia w Kinie Pod Baranami 24 sierpnia!), który odmówił odebrania nagrody, okazując solidarność z Andrzejem Wajdą. "Człowiek z marmuru" został jednak doceniony za granicą: trafił na Festiwal Filmowy w Cannes, gdzie otrzymał nagrodę FIPRESCI, zbierał też świetne recenzje od zagranicznych krytyków.