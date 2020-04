Członek bandy sprzed lat kłamał, że był opozycjonistą. Odpowie za wyłudzenie odszkodowań

FLESZ - Od 1 kwietnia do sklepu wejdziesz tylko w rękawiczkach

Postępowanie prowadziła Prokuratura Rejonowa Kraków - Śródmieście Wschód. Oskarżony wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Krakowie z 1959 r. został skazany za udział z innymi osobami w napadach rabunkowych z bronią. Rok później dostał kolejny wyrok za przechowywanie bez zezwolenia pistoletu z amunicją. Czyny te miały charakter wyłącznie kryminalny i były bez związku z działalnością antykomunistyczną.

Jednak Stanisław M. wystąpił do krakowskiego sądu o stwierdzenie nieważności wyroku z 1959 r. podnosząc, że przestępstwa, za które został skazany, były popełnione w związku z działalnością na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. Wnioskodawca wskazał, że należał do podziemnej organizacji niepodległościowej. Przesłuchano go wtedy w charakterze świadka i pouczono o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Sąd opierając się na zeznaniach świadków stwierdził nieważność wyroku sprzed lat i przyznał Stanisławowi M., 56.100 zł odszkodowania oraz 45 tys. zadośćuczynienia. Potem mężczyzna wywalczył kolejne unieważnienie z 1960 r. i przekonywał, iż przestępstwo nielegalnego posiadania broni również pozostawiało w związku z działalnością w organizacji niepodległościowej.

Sąd opierając się na zeznaniach Stanisława M., stwierdził nieważność i tego wyroku i zasądził na rzecz Stanisława M., odszkodowanie w kwocie 145 980 zł oraz zadośćuczynienia w kwocie 108 tys. zł.