Czeslaw Mozil powraca. Nowa płyta "#IDEOLOGIAMOZILA” i koncert w krakowskim klubie Alchemia

- „Mama zawsze mówiła" to piosenka o poszukiwaniu swoich korzeni. Tym bardziej, że jest to mój pierwszy nowy klip od wielu lat i cieszę się że mogłem oddać totalną kontrolę i ster reżyserskie mojemu dobremu koledze i artyście Maciejowi Szupicy. Płyta „#IDEOLOGIAMOZILA” jest jak soundtrack do mojego życia i tym bardziej „Mama zawsze mówiła" jest idealnym singlem, który otwiera tą podróż - zapowiada piosenkarz.