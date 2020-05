Część najmłodszych uczniów idzie do szkół, starsi mogą przyjść na konsultacje. Powrót do normalności? Nie ma mowy!

Maluchy już wróciły do niemal wszystkich krakowskich przedszkoli samorządowych - działalność wznowiło 126 placówek. „Odmrażanie” żłobków rozpoczęło się jeszcze wcześniej - dzieci ze swoimi opiekunami mogły zobaczyć się już 11 maja. Jeśli chodzi o przedszkola, to do tych samorządowych w Krakowie - w normalnych warunkach - uczęszcza ponad 17 tys. dzieci. Początkowo ok. 12 proc. rodziców deklarowało, że na nowo pośle swoje pociechy do tych placówek. Ale 18 maja do przedszkoli wróciło zaledwie 1 tys. 238 ich podopiecznych (niewiele ponad 7 proc.).

Teraz przyszła pora, aby do normalności wracały również starsze dzieci. Ministerstwo Edukacji Narodowej postanowiło, że od poniedziałku (25 maja) zostają przywrócone zajęcia opiekuńczo-wychowawcze - z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych - dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.