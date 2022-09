Czerwone Wierchy: szlak z Kasprowego, Kuźnic i Kir. Który wybrać? Jak długo się idzie? Praktyczny plan wycieczki na Czerwone Wierchy

Czy Czerwone Wierchy to trudny szlak?

Kiedy iść na Czerwone Wierchy? Jesień to najlepsza pora

W masywie Czerwonych Wierchów znajdują się jedne z największych i najbardziej rozbudowanych jaskiń w Polsce. W przeciwieństwie jednak do jaskiń z Doliny Kościeliskiej , tutejsze nie są udostępniane zwykłym turystom.

Szlak na Czerwone Wierchy to jedna z bardziej popularnych w polskich Tatrach tras turystycznych. Wierchy są odsłonięte i rozciągają się z nich wspaniałe widoki. Szlak jest szczególnie chętnie odwiedzany jesienią, kiedy porastająca grzbiet sit skucina (gatunek rośliny sitowatej) przybiera przeróżne odcienie brązu, czasem przechodzące nawet w czerwień. Widok górskiej roślinności jesienią od razu tłumaczy, skąd wzięła się nazwa Czerwone Wierchy – właśnie od koloru skuciny.

Czerwone Wierchy to masyw górski w Tatrach Zachodnich, położony na granicy polsko-słowackiej. Składa się z czterech szczytów, od najwyższego: Krzesanica (2122 m n.p.m.), Ciemniak (2096 m), Małołączniak (2096 m), Kopa Kondracka (2005 m). Szczyty oddzielają trzy przełęcze: Mułowa, Litworowa i Małołącka.

Szlak na Czerwone Wierchy. Którą trasę wybrać?

Wzdłuż grani Czerwonych Wierchów, między Kopą Kondracką a Ciemniakiem, przebiega wygodny czerwony szlak. Liczy ok. 2,5 km długości i można go przejść w ok. godzinę w jedną stronę.