Czerwona kokardka na ulicach Krakowa. Co to za akcja?

Aż 1910 – tyle nowych zakażeń HIV odnotowano w Polsce do końca października 2022 roku. To ponad 6 osób dziennie! Tak niepokojących statystyk nie było w Polsce nigdy. W całym, rekordowym dotychczas, roku 2019 odnotowano 1615 nowych zakażeń HIV. Mniej więcej tyle, co w tym roku do września. Epidemia nie ustępuje, choć dziś, dzięki nowoczesnym lekom, dostępnym w Polsce bezpłatnie, z HIV można normalnie żyć i mieć zdrowe dzieci. Trzeba jednak zrobić test i poddać się leczeniu. Wirus może dotknąć każdego, więc i przebadać się powinien każdy.

Żeby o tym przypomnieć, Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej ‘Res Humanae’ oraz Gilead Sciences zorganizowały happening: na fasadach domów w 5 polskich miastach wyświetlana jest w tym roku czerwona kokardka z napisem „Razem przeciw HIV”. Mieszkańcy Krakowa zobaczyli ją 21 listopada, krótko przed Światowym Dniem AIDS. Na ulicach pojawiły się też plakaty zachęcające do robienia testów w Punktach Konsultacyjno-Diagnostycznych. Poza Krakowem kokardka przypomni w tym roku o HIV w Poznaniu, Gdańsku, Gdyni i Warszawie.