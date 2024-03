Czerwona kartka i dwa gole. Glinik Gorlice walczył, ale nie dał rady rezerwom Wisły Kraków

Zgodnie z przewidywaniami to przyjezdni z Krakowa prowadzeni przez Bartosza Bąka od pierwszych minut tej rywalizacji dłużej utrzymywali się przy piłce. Nie brakowało fragmentów spotkania gdy Glinik bronił się na własnej połowie całą jedenastką. Dobrze w bramce miejscowych spisywał się jednak doświadczony Krawczyk i przez dłuższy czas na tablicy wyników widniało 0:0. Nieraz potrzebne były ekwilibrystyczne ruchy golkipera, który sporo casu spędził w 3-ligowych Karpatach Krosno, by zażegnać niebezpieczeństwo – co najważniejsze przez długi czas, ku uciesze kilkuset zebranych kibiców GKS głośno dopingujących miejscowych (do Gorlic przybyli też fani Wisły) były one skuteczne.